Karaköy’ün merkezinde bulunan Palomar Bar & Restaurant uluslararası lezzetleri geleneksel lezzetler ile harmanlayarak misafirlerine her damak tadına uyacak bir mönü vadediyor.

Palomar Bar & Restaurant, Trüf Yağlı Ahtapot Carpaccio’dan Orkinos Tartar’a, Karidesli Ravioli’den Uykuluk Risotta’ya, Beyaz Morina Tava’dan, Minekop Buğulamaya, Dana Bonfile Izgara’dan, Mürdüm Erikli Ördek’ e kadar birçok değişik lezzetin bulunduğu menüsü, ulaşılabilir fiyat konsepti 104 kişilik oturma kapasitesi, mermer zemini, sıcak masif ceviz ahşap panelleri, üstü tamamen açılabilen tavanı ve sıra dışı dekorasyonu, 360 derece bir manzara deneyimini de yanında sunuyor.

Salı-Pazar günleri (Pazartesi kapalı) 18:30-02:00 saatleri arasında açık olan ve 2 kattan oluşan Palomar Bar & Restaurant'ın boğaza nazır deniz manzarası ve gün batımı eşliğinde iş çıkışı yorgunluğunuzu atıp keyifli bir yemek yiyebilir, farklı kokteyllerinizi yudumlarken müziğinizi dinleyebilir, barda arkadaşınızla sohbet edebilir veya müziğin ritmine kapılıp eğlenceli bir gece geçirebilirsiniz.

Hafta sonları özel Dj performansları ile müdavimi haline geleceğiniz mekanda davetler, iş yemekleri, lansman ve özel partiler de düzenleniyor.