Karina Alaçatı Balık Restoran

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Yaz aylarının gözde tatil beldesi Alaçatı’da tadı damağınızda kalacak bir balık sofrası keyfi sunan Karina, Ege mutfağının yöresel meze ve yemekleri, ustalıkla hazırlanmış balık ve deniz ürünleriyle nitelikli bir balık restoranı.

Tipik Ege tarzı dekore edilmiş iç ve dış mekanı, ferah ortamıyla Alaçatı akşamlarına keyif katan bir restoran. Özellikle tatilini Alaçatı ve çevresinde geçirenler için ideal bir lezzet durağı olan Karina Alaçatı, web sitesinde şöyle tanıtılıyor:



“Karina Restaurant, 2009 yılından bu yana Alaçatı’nın kalbinde, çok çeşitli deniz mahsulleri ve Ege mezelerini meşhur Türk rakısı ve muhteşem şaraplar eşliğinde, kendi butik tarzı ve mükemmel servis anlayışı içerisinde misafirlerine sunmaktadır. Deniz mahsullerinden oluşan Karina mutfağında, çeşitli Ege mezelerini, günlük taze deniz balıkları ve nefis kalamar, karides, ahtapot, istiridye, ıstakoz gibi deniz ürünlerini farklı tatlar da yiyebilirsiniz. Her sabah balıklarımızı kendimiz tedarik ederiz. Misafirlerimizinde balıklarını ve mezelerini dolaptan kendilerinin seçip Alaçatı’da rahat yemek yeme ayrıcalığına Karina farkıyla sahip olmaları için çalışıyoruz. Sosyal ağlarda işletmemizle ilgili yorumları okuduysanız, insanların neler tattığını, neleri tavsiye ettiğini görebilirsiniz. Yıllardır doğru bir iş yaptığımızı, misafirlerimizden defalarca duyuyoruz. Neler yaptığımızı görmeniz için sizi bekliyoruz.”