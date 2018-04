Kat kat keşif

Dört girişimci kadının alışveriş merkezinde kaybolmadan, mağaza mağaza dolaşmadan herkesin kendi arzu nesnesini bulabileceği tek bir mekan yaratma fikriyle yola çıkarak açtığı BrandZoo, alışveriş tutkunlarının bağımlısı olabileceği bir adres. Beş katlı binanın her katında farklı hikayeler, ürünler yer alıyor. Mekan büyük bir değişim içindeki Karaköy’ün Mumhane Caddesi’nde kapılarını açtı. İlk katta; Kaft ve Ayk marka tişörtler, Kağıttan Şeyler’in yaratıcı defter ve not kağıtları, hediye paketi konusunda yaratıcılık sınırlarını zorlayan Pack Neşeli, Mesele’nin her birinde farklı bir sembol olan, farklı hikayeler anlatan ürünleri ve Ballonet’in renkli çorapları yerini almış. İkinci katta ise çocuk bölümü yer alıyor. Huysuz Vişne’nin rengarenk kıyafetleri, Nuuba&The Gang’in şık ürünleri, minicik Toms’lar ve BrandZoo imzalı patikler renkli bir dünya sunuyor. Çocuklar için şık ve cool alternatifler arıyorsanız mutlaka bu kata uğrayın. Üçüncü kat; oyuncak, takı, dekorasyon tutkunlarını ve kitapseverleri mutlu edecek cinsten. Değişik kültürlerden esinlenerek tasarladıkları takılarıyla UGH, neşeli aksesuarlarıyla Pixe lol, farklı takılarıyla Ayça Sytmen ve Gözde Tuncer, İstanbul’u esprili ürünleriyle anlatan Hello from İstanbul, tasarım sabunlarıyla Soapstar da mağazaya renk katan markalar. Burada üzerinde ürün teşhir edilen mobilyaların da satılık olduğunu belirtmek gerek. Mağazanın son katında ise tasarımcıların kıyafetleri karşılıyor müşterileri. Özlem Ahıakın, Lug Von Siga markasının yaratıcısı Gül Ağış, Zeynep Erdoğan, Aslı Güler ve Beste Gürel BrandZoo’ya özel parçalarıyla mağazada yer alıyor. Mağaza, İstanbul’da tasarım saat ve aksesuarlarıyla dünyaca ünlü ‘Nooka’ markasını bulabileceğiniz sayılı noktalardan biri. BrandZoo’da aynı zamanda Okuyan Us Yayınevi iş birliğiyle kurulan ‘okuma köşesinde’ günün yorgunluğunu kitap okuyup, kahve yudumlayarak atabilirsiniz. Kıyafetler 120-900 lira, çocuk katındaki ürünler 27-59 lira arasında değişiyor. Gözlükler ortalama 89 lira, takılar 60 lira, yastıklar 79 lira.



Adres: Mumhane Cad. No:43 Karaköy-İstanbul

Tel: (0212) 293 16 17