Kefaluka Resort’tan çok özel odalar

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Gözlerden uzak tatil yapmak isteyenler için…

Gözlerden uzak tatil yapmak isteyen tanınmış isimler, Kefaluka Resort'un özel odalarına büyük ilgi gösteriyor. Bodrum Akyarlar'da deniz ve doğa manzarasını kucaklayan Kefaluka Resort Hotel, Superior ve Prestige Suite odalarla özel müşterilerine masalsı bir deneyim yaşatıyor. 126 ve 186 metrekarelik yaşam alanı sunulan bu odalarda yok yok. Kefaluka'da odaların tümü deniz manzaralı ancak 12 adet Superior Suite'in manzarası ise unutulmaz anlar yaratıyor. Superior Suite odalarda 2 yatak odası, 2 banyo bulunuyor ve 4 kişi rahatlıkla konaklayabiliyor. Superior Suite'in özel müşterileri için, özel müşterek havuzu bulunuyor. Sadece 2 adet olan Prestige Suite odaların her biri 186 metrekare. Prestige Suite'te 3 yatak odası, 3 banyo mevcut ve 6 kişi rahatlıkla konaklayabiliyor. Prestige Suite'in özel havuzunun yanı sıra özel jakuzisi mevcut.

Superior ve Prestige Suite odalarda mini bar, kasa, Uydu TV, radyo yayını, merdiven, ara kapı, özel havuz ve özel müşterek havuz, kettle+ çay kahve set up, banyoda telefon, hizmetli odası ve banyosu, balkon ve teras bulunuyor. Parke zemin kullanılan Superior ve Prestige Suite odaların dekorasyonu da çok özel. Prestige Suite'in donanımında jakuzi ve espresso makinesi, VİP ikramlar yer alıyor.





