Kendisiyle baş başa kalmak isteyenlerin mekanı

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Ot Kafe Beyoğlu'nun arka sokaklarında sessizlik ve huzur arayanları bekliyor

Ot Kafe, Galata’da kendinize zaman ayırıp huzurunda dinlenebileceğiniz küçük ve şirin bir mekan. Tam bir kitap okuma ve kendine kalma yeri olan Ot Kafe'de çalan müzikler de enfes. Menü mütevazi, çayı samimi, hesapları ise öğrenci işi. Halktan, tam içinden bir mekan. Yoğun bir samimiyeti dört duvar arasına ve bir kaç ufak masanın üzerine ustalıkla taşıyan mekanın adresi genellikle Galata komando merdivenlerinden çıkıp sağa dönünce ilk sol olarak geçiyor, ama açık adresi, Kart Çınar Sokağının ilk solu.

Hakan Günday, Burak Aksak, Murat Menteş ve pek çok yazarın da uğrak mekanı olan Ot Kafe, kültür sanat ve gündem meselelerinin hararetle tartışıldığı bir yer olma özelliğini de taşıyor. Derginizi, kitabınızı ve kafanızı alıp İstanbul kalabalığında iki üç rahat soluk alabilmek için Ot Kafe henüz ”popüler” olmamışken görülmesi gereken mekanlar arasında.