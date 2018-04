Her şeyden kaçmak, stres atmak, bedeninizi de ruhunuzu da rahatlatmak istiyorsunuz. Ama çok yoğunsunuz ve sadece bir gününüz var. Öyleyse güzel bir spa keyfi yapmanın tam zamanı.

Bazen sadece yalnız başına ormanda ya da sahil kenarında yürüyüş yapmak, bazen birkaç mum ve tütsü yakıp evde sakince kafa dinlemek, bazen saflığı ve masumiyetiyle insana farklı bir dünya sunan bir bebekle vakit geçirmek, bazen de bir kitap okumaktır insanın ‘huzurlu bir gün’den anladığı. Bizim size bunların dışında önerimizse, spa keyfi yapmak. Yenilenen yüzüyle şehrin içinde benzersiz bir deneyim sunan The Ritz-Carlton Spa ise, kesinlikle doğru adres. Üstelik açıldığı 2001 yılından beri, kazandığı uluslararası ödüller ile yerli ve yabancı misafirlerine kusursuz bir spa deneyimi yaşatan merkezin yenilenmiş hali oldukça şık. İç mimarisi artık daha sofistike ve modern. Güzelliğin korunması ve cilt hasarlarının onarılmasını sağlayan, cilde ışıltı kazandıran cilt bakım markası Carita’nın da, The Ritz-Carlton Spa’ya özel cilt ve vücut bakım odası bulunuyor. Özel Uzak Doğu masajları, sultan hamamı, erkek ve bayanlara özel terapilere ilave, çikolata, altın bakımı ve toksin atıcı maskeler, birbirinden rahatlatıcı tek veya çift masajı... Hepsi günün sonunda sizi mutlu hissettirecek seçenekler. Mucizevi gençleşme sağlayan Ulterapi uygulaması ise Focus Ultrason yani Ulterapi ile zamanın ve yerçekiminin ciltte yarattığı gevşeme ve sarkmalarda etkili oluyor; denemek isteyebilirsiniz, öneririz. Siz de The Ritz-Carlton Spa’nın ayrıcalıklı dünyasında lüks ve keyif dolu saatler geçirmek isterseniz hemen programınızı yapın.