Alaçatı’nın merkezine 5 dakika uzaklıktaki İncirliev, şehrin karmaşasından uzak, huzur ve keyif dolu bir tatil geçirmek isteyenleri bekliyor.

Seyahat sitesi TripAdvisor tarafından en iyi butik otel seçilen İncirliev, rahat odaları, leziz kahvaltısı, meyve ağaçlarıyla süslü muhteşem bahçesiyle misafirlerini ağırlıyor.



İncirliev, size Alaçatı’da 100 yıllık bir incir ağacının gölgesinde huzur ve keyif dolu bir tatil vaat ediyor. Aslına sadık kalınarak yenilenen İncirliev; yüksek tavanları, şömineli odaları, pencerelerdeki ahşap kepenkleri, iç avlusu ve incir, karadut, badem, yediveren limon ve yeni dünya ağaçlarıyla da süslü bahçesiyle Alaçatı’nın geleneksel mimarisini en iyi şekilde yansıtan 150 yıllık eski taş Rum evinden oluşuyor. Sabahat Poshor ve eşi Osman Poshor’un sahibi olduğu İncirliev, Alaçatı’nın merkezine 5 sadece 5 dakika uzaklıkta.







Oda-kahvaltı hizmet veren İncirliev’in toplam 8 odası var. Bunlardan üçü yaklaşık 50 metrekare büyüklüğünde şömineli, köşe sedirleri veya koltukları olan Beyaz Oda, Teraslı Oda ve Mavi Oda adındaki özel odalar. Özel odalarda ve büyük odalarda 4, İncirlioda’larda ise 3 kişi rahatça konaklayabiliyor. Misafirlerine farklı bir ortam sunmak isteyen İncirliev’de lobi dışında hiçbir yerde televizyon bulunmuyor. Otelin genelinde ise ücretsiz wi-fi hizmeti var.

