Zeynep Özyılmazel, her cuma Marly Ristorante & Bar’da müzik severlerle buluşuyor.

Lezzetlerini Zeynep Özyılmazel’in sahne performansı ve repertuarı ile birleştiren Marly Ristorante & Bar, cuma akşamları için iyi bir seçim olabilir. Geniş repertuarında caz, latin ve bossa nova müziğine yer veren Özyılmazel; geçmişin unutulmaz ve günümüzün sevilen İngilizce, Portekizce, İspanyolca ve Türkçe parçalarıyla dinleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatıyor.

Adres: Büyükdere Caddesi, Esentepe Mahallesi, no:187 / 1. Levent, Şişli – İSTANBUL

(Levent Park Dedeman Oteli’nin altı / Kanyon AVM yanı)







