Kilari

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Yöresel doğal ürünler yanında, cafe restoran bölümünde köfte, döner lezzetleri ile konuklarını ağırlayan Kilari, İstanbul’un tarihi kalbi Sultanahmet’te açıldı

Kilari; bir taraftan Trakya’nın katkısız, doğal ve en lezzetli etleriyle hazırlanan satır köfte, pide ve döneri gerçek bir lokanta konseptiyle tadabileceğiniz; bir taraftan da geleneksel akide şekeri ve lokum yapımını görsel bir şölen tadında izleyebileceğiniz tek mekan olma özelliği taşıyor. Ayrıca baharattan sirkeye, kahveden reçele ve marmelat çeşitlerinden pekmeze kadar Anadolu’nun meşhur tatlarını uygun fiyatla ve doğallığıyla Kilari’de bulabilirsiniz. Anadolu’nun geleneksel lezzetlerini doğal olarak sunan Kilari, İstanbul’un tarihi yarımadası Sultanahmet’te Ayasofya Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı’nın büyülü atmosferinde hizmet vermeye başladı. Kilari, Anadolu mutfağının doğal ve geleneksel otlarını yetiştikleri yerlerden tazeliği, doğallığı bozulmadan özel paketleme anlayışı ile sunuyor. Hiçbir kimyasal işleme tabi tutulmadan doğal olarak hazırlanan Kilari markalı ürünlerini uygun fiyata alınabildiği mekanda ayrıca toprağa temas etmeden, elle toplanan ve işlenen sofralık Kilari Naturel Sızma Zeytinyağı’nı nefis yemeklerinizde kullanabilirsiniz.