Mövenpick Hotel Istanbul, Akdeniz mutfağından seçkin örneklerin yanı sıra yaratıcı İtalyan lezzetleri ve İsviçre spesiyalitelerinden oluşan yeni kış menüsünü sunuyor.

Geleneksel tatlardan çağdaş yorumlara pek çok seçeneği bir araya getiren menüde otlu polenta kruton ile sunulan burrata peyniri, ılık mantar soteli ıspanak, roka ve parmesan salatası, Asya usulü deniz mahsulleri çorbası, karides, patlıcan ve domates soslu “paccheri” makarna, kabak ve havuçlu salata üzerinde buharda somon, buğday risotto üzerinde, bal kabağı ve arpacık soğanın eşlik ettiği ağır ateşte pişirilmiş kuzu incik gibi tatlar yer alıyor.



Kış menüsünda tatlı olarak ise frambuaz ve çilekli sorbe ile sunulan sıcak çikolatalı volkano, mandalinalı crème brûlée, geleneksel mascarpone tiramisu ve vanilya çekirdeği köpüğü ile servis edilen elmalı tart gibi baştan çıkarıcı lezzetler yer alıyor.

