Kiva Bomonti, Eylül ayında konuklarını dört yeni lezzetle buluşturuyor

Mevsimin taptaze ürünleriyle hazırlanan maya, kelek dolması, erik dolması ve brakana sonbaharın iddialı tatları arasında yer alıyor. Anadolu halk mutfağının özgün reçetelerinden ilham alarak konuklarına sunan Kiva Bomonti’nin zengin menüsüne eklenen maya, mevsim değişimiyle etli yemeklere geçiş yapmak isteyenler için uygun bir alternatif sunuyor. Sinop yöresine ait özgün tat, yeşil domates ve kırmızı etin enfes buluşması ile hazırlanıyor.

Kiva Bomonti’de Eylül ayında misafirlere sunulacak bir diğer yöresel lezzet kelek dolması. Kıyma ve pirinçle hazırlanan yemek, Güney Doğu Anadolu bölgesinin geleneksel usullerine göre pişiriliyor ve benzersiz bir lezzet deneyimi sunuyor. Eylül ayının yıldız lezzetleri arasında, mürdüm eriğinin zeytinyağlı pirinç harcı ile doldurulmasıyla yapılan erik dolması da yerini alıyor. Pomaklara özgü şerbetli hamur tatlısı brakana da ay boyunca mevsim yemeklerine eşlik eden yeni tatlar arasında bulunuyor.