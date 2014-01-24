Koray Candemir Hayal'de

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Solo çalışmalarına başlayan Koray Candemir, yepyeni performansıyla Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde!

Koray Candemir, yurt dışı macerasına son verip Türkiye'ye döndü ve solo çalışmalarına başladı.



Candemir, yeni ekibi ve repertuarı ile her Cuma gecesi 00.30'da Beyoğlu Hayal Kahvesi Sahnesi’nde sevenleriyle buluşuyor.



18 yaş sınırı bulunan etkinliğin başlangıç saati, 00:30.



Konser tarihleri:

24 Ocak 2014 Cuma

31 Ocak 2014 Cuma



34,50 TL olan biletler, mekan gişesi veya Biletix'ten alınabilir.