Uzun süren iş toplantılarını gri duvarlar arasında değil, yeşilin ve mavinin enerjisi ile gerçekleştirebileceğiniz bir mekana ne dersiniz?

Doğayla iç içe konumuyla Ulus Tepe Majeur, kurumsal toplantılar için iyi bir alternatif sunuyor.



İstanbul’un kalbi Ulus’ta ağaçların içerisinde sessizliği, sofistike havası, hizmet kalitesi, hem göze hem de damağa hitap eden lezzetleri ve muhteşem manzarasıyla konuklarını ağırlayan Tepe Majeur, iş dünyasının da en gözde toplantı mekanları arasında yerini aldı bile.



Mimar Deniz Akel önderliğinde ahşabın minimal dokunuşlarıyla dekore edilen mekan, iş yemekleri, kurumsal toplantılar ve motivasyon yemekleri için de uygun. Motivasyon toplantılarından değerlendirme toplantılarına kadar tüm toplantılar için keyifli bir alternatif sunan Tepe Majeur, 2. ve 3. katlarını ise sadece kurumsal toplantılara ayırdı. Her türlü teknik desteğin sağlandığı Tepe Majeur'de tüm ikram çeşitleri Elchyn Catering’in fırınlarında günlük olarak üretiliyor.

Bilgi için: 0212 257 92 20







