La Boom'da 'drunch' keyfi

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La Boom, geleneksel Pazar brunch'ını, drunch'a dönüştürüyor...

La Boom, taze kokteyllerin kahvaltılıklardan rol çaldığı ‘drunch’larıyla pazar öğlelerini hafif ritmli bir eğlenceye dönüştürüyor, geleneksel brunch konseptini farklı bir noktaya taşıyor.



"Drink" ve "Brunch" konseptini bir araya getiren "Drunch"da pazar gününe özel kokteyller yapılıyor, brunch faslı saat 17.00’ye kadar şık içkilerle tamamlanıyor. La Boom'un Ocak ayı "drunch" açık büfesinde, kendi yaptığı ekmekleriyle, içinde parmesan ve breseolanın olduğu zengin peynir ve salam çeşitleri ve ev yapımı mantılar bulunuyor. İçki mönüsünde ise votka ile hazırlanmış espuar, detox ve sun&moon adlı özel kokteyller var.



Rezervasyon için;

Tel: 0212 277 88 07