La Petite Maison

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İstanbul’un yakın zaman önce açılan en seçkin restoranlarından biri olan La Petite Maison, Şişli Maçka Palas’ta konuklarını Fransız-Akdeniz mutfağı ağırlıklı lezzetleriyle ağırlıyor

La Petite Maison uluslararası üne sahip bir restoran. Fransa Nice, Londra ve Dubai restoranlarıyla gastronomi dünyasında başarı yakalamasının ardından, İstanbul’da da şubesini açan La Petite Maison, Côte d’Azur ve komşu Liguria bölgesinin en iyi taze ve mevsimsel ürünlerini, yemek pişirme teknikleriyle harmanlayarak, Fransız, Akdeniz ve Nice mutfak sanatının yaratıcı fakat bir o kadar da sade ve leziz yorumlamalarını sunuyor.



Hafif ve sağlıklı bir pişirme tarzı ortaya koymak amacıyla, La Petite Maison İstanbul mutfağında kabak, limon, domates, biber gibi yerel ürünler, deniz mahsulleri, et ve taze makarna ile bolca kullanılmakta. Yemeklerde kullanılan sıvı yağ, Nice şehrinin iç kısımlarında kalan Alplerin deniz kenarındaki ve Liguria içlerine kadar uzanan tepelerde bulunan bahçelerden elde ediliyor.



Nişantaşı’ndaki tarihi Maçka Palas’ta yer alan restoran kapılarını açan restoran, mimarlık firması Sagrada ve aydınlatma tasarımcısı Thierry Dreyfus tarafından dizayn ve dekore edilmiş. Fransız Rivierası’nın tatlarını, kültürünü ve atmosferini özgün bir sentezle sunan bu yeni mekanda son derece yüksek tavanlar dikkat çekerken, ayrı bir bar alanı ve 200 metrekarelik peyzajlı bir teras da yer alıyor. Klasik bir Fransız bahçesi, başka bir deyişle “jardin à la française” ruhuyla tasarlanan terasta samimi ve rafine lounge alanlarının yanı sıra Rönesans dönemi Fransız şatoları tarzında taş bir şömine yer alıyor.



La Petite Maison Istanbul için daha önce Londra ve Moskova restoranlarında görev yapan Executive Chef Liam Smith-Laing öncülüğünde tecrübeli bir ekip kuruldu. La Petite Maison İstanbul, Genel Müdür Olivier Lavigne du Cadet yönetiminde, Londra ve Dubai restoranlarındakine benzer leziz ve özgün bir mönü sunuyor. Konuklara çeşitli otlar ve baharatlarla islenmiş ızgara kuzu budu, Niçoise salatası ve baharatlı dondurma eşliğinde Pain Perdu gibi tatlar ikram ediliyor.