Latin rüzgarı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İstanbul’un en eğlenceli mekanlarından Polat Champions Cumartesi akşamlarınıza renk katıyor.

Polat Champions; Bakırköy Sanat Merkezi ile yaptığı ortak çalışma ile Eylül ayından itibaren her Cumartesi akşamı dans geceleri düzenliyor. Kübalı sanatçıların dans performansları ve Dj kabininden yükselen latin ezgileri ile yerinizde duramayacaksınız. Ayrıca Bakırköy Sanat Merkezi öğrencilerinin özenle hazırlanmış koreografileri ile yaptıkları latin dans showları izleyenlerden tam puan alacak. Kişi başı giriş ücreti 25TL olan bu eğlenceli gecenin ilk yerli içkisi ücretsiz.

