Le Mirage Cafe

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Şık ve keyifli bir pastane atmosferine sahip olan mekan, kahvaltı menüsünden pasta-tatlı çeşitlerine zengin bir lezzet yelpazesine sahip

Le Mirage Cafe, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Hotel Le Mirage bünyesinde lezzet sunuyor. Otelin giriş kısmında bulunan cafe & patisserie, bölgeye, farklı ve modern dizaynı ile yeni bir renk kattı. Zarif ve konforlu bahçe cafe’de lezzetli menüleri ile ister kahvaltı ister öğle yemeği, ister akşam yemeği yiyebilir ve misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Aileniz, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınızla şehrin içinde zamanın dışında vakit geçirmek isterseniz mutlaka Cafe Le Mirage’ı denemelisiniz. Özel sertifikalı şefleri, taze ev yapımı çörekleri, İtalyan makarna, sandviç ve hamburger çeşitleri ve birbirinden özel ve lezzetli kek ve pastaları ile seçkin kahve çeşitleriyle birbirinden lezzetli örnekler sunarak konukların damak tadını fetheden cafe gece saat 23:00′a kadar patisserie servisi vermektedir.