Hafif ama çok leziz

Le Pain Quotidien’ın yaz menüsü, hem rengarenk şık sunumları hem de parmak ısırtacak kadar leziz seçenekleriyle mutlaka tadılması gerekenler listemizin başında yer alıyor. Havuç, patates ve börülce ile servis edilen sezonun vazgeçilmez sebzesi enginar, hafif bir zeytinyağlı olarak ister ana yemek ister başlangıç olarak sunuluyor. Enginar, fırınlanarak Akdeniz yeşillikleri, turp, havuç ve kuru domatesle graten salatada, parmesan ve hardal sos ile ızgara sebze salatasında da var. Mantar, sebzeler ve domates sosu eşliğinde enginarla servis edilen levrek buğulama ise farklı lezzet arayışındaki gurmeler için hoş bir seçenek. Reyhanlı limonata içmediyseniz, doğal bir içecek olarak yemeklerinize eşlik edebilir. Şeker katkısız chia parfe ise granola ve mevsim meyveleriyle sunuluyor. Yemek sonrası ya da ara öğün olarak rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

