Lebnaan açıldı

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Yeşilköy'de yepyeni bir mekan!

Lebnaan Yeşilöy'de açıldı. Geçmişten günümüze uzanan Lübnan şarkılarından oluşan müziği, özel dans showları ve geniş Lübnan mutfağı mönüsü ile yöresel sabah kahvaltısından akşam yemeğine uzanan muhteşem bir deneyim yaşatmak için Lebnaan kapılarını konuklarına kapılarını açtı! Lebnaan’ın müzikleri geleneksel Lübnan armonisine uygun, modernleştirilmiş farklı tarzı ile birleştirerek mekana duruşuyla yeni bir enerji katıyor. Özel Lübnan dansçıları, perküsyoncuları ile sizleri bambaşka bir dünyaya götürüyor. Geleneksel nargile keyfinizi, ister yemek sırasında, isterseniz yemek sonrasında yaşayabilirsiniz.

