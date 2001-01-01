Pazartesinden hafta sonu hayali kuranlar, hafta sonu brunch’sız olmaz diyenler buraya…

Güney Fransa mutfağından özel lezzetleri yaratıcı sunumlarla birleştiren La Petite Maison, mevsiminde menüsüne eklediği imza yemekleriyle de adından söz ettiriyor. Dünyadaki tüm La Petite Maison mutfaklarının vazgeçilmez yemeği mozzarella, karides ve pesto eşliğinde sunulan ızgara patlıcan ayın öne çıkan lezzetlerinden. Akdeniz mutfağından ilham alınarak yorumlanan Aubergine Grillee, yumuşayıncaya kadar pişirilmiş ızgara patlıcan dilimleri, domates fondü tabakası, fesleğenli pesto, manda mozarella dilimleri, sotelenmiş kırmızı karides ve taze fesleğen ile hazırlanıyor. “Muhteşem bir yemeği tatlıyla sonlandırmadan restorandan çıkmam” diyorsanız çikolatalı lezzetler tam ağzınıza layık.

Tel: (0212) 232 02 32



1. Ruffles Istanbul

Deniz mahsullerinden suşiye, canlı müzikten çocuklara özel sanat workshop’larına, zengin içerikli brunch’ları tercih edenler buraya. Türk ve dünya peynirlerinin yer aldığı şarküteri ürünler, barbeküden lezzetler, taş fırından pide ve pizzalar, daha neler neler…

Tel: (0212) 924 02 00







2. Avlu Yeniköy

Hafta sonu huzurunun yeni adresi. Ezine peynir, Bergama tulum, ızgara hellim, Bodrum’un yöresel zeytinleri, pancake ya da granola. Aile meclisi, dost, arkadaş sohbetleri için ideal.

Tel: (0212) 223 28 58



3. Welldone Suadiye

Hem deniz havası hem huzur veren yeşillik. Anadolu yakasının en keyifli mekanlarından biri. Dilerseniz serpme kahvaltı, dilerseniz kahvaltı tabağı ya da Amerikan kahvaltı. Hepsi çok lezzetli.

Tel: (0530) 955 47 50