Lezzet ve müzik devrimi

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Yeme-içme ve eğlence hayatının favori adreslerinden Flamingo Restaurant&Bar, dinamizm saçan yeni bir konseptle karşımızda.

Yazı: Sinem Gürleyük



Lezzetleri, sunumları ve eğlence konseptiyle ilk açıldığı günden beri İstanbul gece hayatında adından söz ettiren FlamIngo Restaurant&Bar, sezona yeniliklerle dolu iddialı bir giriş yapıyor. Yeniliklerin başında gelen ve bu sene gece hayatında fark yaratacak olan ‘Food&Bar’, konforlu, eğlenceli, dinamizm saçan yeni dekorasyonu ve zenginleşen mönüsüyle mekanın müdavimlerini bekliyor.



Sezonun en özel sürprizlerinden biri ise mekanın yeni müzik direktörü! Power FM’in ünlü DJ’i, DJ Funky ‘C’-Cem Nadiran ile geceler bu adreste artık daha eğlenceli. Yeni neslin önemli temsilcilerinden şef Emre Şen’in yorumlarıyla hazırlanan Food&Bar mönüsü ve mekanın yeni lezzetleri ilhamını Akdeniz mutfağından alıyor. Ünlü şef, benzersiz lezzetlere kendi dokunuşlarını katarak, damaklarda unutulmaz tatlar bırakırken, görsel bir şöleni çağrıştıran sunumlarıyla iştah açan deneyimler yaşatıyor. Levrek ceviche, karides taco, avokado¥geç bu senenin yenilikleri. Minimal şıklığın öne çıktığı, bej ve açık kahverengi tonlarının hakim olduğu mekanın yeni dekorasyonu, zamanı daha da keyifli hale getiren konforlu bir atmosfer sunuyor. Soğuk kış akşamlarında içinizi ısıtacak bir eğlence ve leziz yemekler yemek istiyorsanız mutlaka uğrayın.