Hem çok lezzetli, hem az kalorili lezzetler Caffè Nero’da!





Caffè Nero, leziz kahvelerine eşlik etmesi için yaza özel hafif seçenekler sunuyor. Forma girmek ve sağlıklı olmak isteyenlerin tercih edeceği fit ürünler lezzetleriyle de çok beğeniliyor. SAF Express’in hazırladığı Maş-Börülce ve Kinoa salataları hafif oluşlarıyla özellikle sıcak havalarda tercihiniz olacak.Milano'da değilseniz en iyi kahveci unvanına sahip Caffè Nero, formunu korumak isteyenlere düşük kalorili lezzetler sunuyor. Sağlıklı oldukları kadar lezzetli de olan Maş-Börülce ve Kinoa salataları sıcak havalarda hafiflikleriyle çok tercih ediliyor.315 kcal’lik Kinoa Salatası ve 300 kcal’lik Maş-Börülce Salatası fit ve leziz alternatifler oluyor. Maş-Börülce Salatası, zerdeçal sosla renklendirilen maş fasulyesi, kuru üzüm, börülce ve karışık yeşilliklerle hazırlanırken; Kinoa Salatası kinoa, salatalık, kapya biber, mantar, kereviz sapı ve karışık yeşilliklerin hardal sosla buluşmasıyla oluşuyor.SAF Express’in hazırladığı vegan salatalar içerdikleri besinlerle sağlıklı beslenmeyi de destekliyor. Örneğin, salatalarda kullanılan kinoa, içerdiği liflerle sindirim sistemine iyi gelirken; maş fasulyesi ise yüksek protein ve potasyum içeriğiyle başta kalp kası olmak üzere tüm kasların güçlenmesine katkı sağlıyor.Caffè Nero’da hafif salatalarınıza eşlik edecek pek çok içecek de sunuluyor. Vegan salatalar ve buzlu içecekler bu yaz size tatlı bir serinlik getirecek.