Geçtiğimiz ay “Tasarım Tomtom Sokakta” etkinliğiyle hareketlenen Tomtom Mahallesi yeni bir organizasyonu karşılamaya hazırlanıyor.

Yeni yılı 23- 25 Aralık tarihleri arasında mekanda kurulacak “Christmas Bazaar” ile karşılamaya hazırlanan Meksika Restoranı Los Altos İstanbul, yeni yıl için hoş sürprizler hazırlıyor. Los Altos’ta kurulacak Christmas Bazaar’da, Meksikalılar'ın bizdeki sahlep benzeri çikolatalı içeceği 'atole'den sıcak şaraba, gurme şarküteri ürünlerinden çikolataya, tacodan kahveye pek çok renk yer alacak.



Etkinlikte yeni yıl alışverişi yapmak isteyenler için kurulacak tasarım standlarının yanısıra üç gün boyunca sürecek canlı müzik ve DJ performansları da katılanlara keyifli anlar yaşatıyor olacak. Etkinliğe Meksika ve Peru Konsolosluğu da resmi olarak katılım gösterecek.

