Ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds, 21’inci merkezini İstanbul'da açıyor.

250 yıllık bir geçmişe sahip Madame Tussauds markası artık İstanbul’da!

Madame Tussauds İstanbul, İstiklal Caddesi üzerindeki Grand Pera binasının ilk iki katında, 2 bin metrekarelik alanda konumlanıyor.

Tarihi ve kültürel kahramanlar ve geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının yaklaşık 60 ünlü ismin yer alacağı Madame Tussauds İstanbul'da Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihi bir gezinti yapabilir, Türkiye’den birçok ismin yanı sıra çok sayıda uluslararası müzik, spor ve film yıldızıyla da tanışabilirsiniz.



Mustafa Kemal Atatürk, Zeki Müren, Steve Jobs, Mazhar Fuat Özkan (MFÖ), Barış Manço ve Mimar Sinan gibi isimlerin yer alacağı müzenin giriş fiyatlarıyla ilgili güncel bilgiyi buradan alabilirsiniz.



