Mandalinalı lezzetler

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Brass'ta ayın meyvesi mandalina...

Martı Istanbul Hotel’in restoranı Brass’ta her ay farklı bir meyve ile hazırlanan özel tatlar lezzet tutkunları ile buluşmaya devam ediyor. İncirli lezzetlerin ardından, kış aylarının besin yönünden en zengin meyvelerinden mandalina ile Martı Istanbul Hotel’in executive şefi Eyüp Sabri Yunusoğlu tarafından hazırlanan “Mandalinali Tatlar” menüsünde; mantarlı polente ve karamelize balkabağı ile hazırlanan mandalina soslu ördek göğsünden, çıtır sebze salatası ile servis edilen mandalina soslu dil balığına birbirinden özel lezzetler yer alıyor.