Mango Gurme

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Üsküdar Çengelköy’de özel gurme tatlarla hem şarküteri hem de cafe olarak hizmet veren Mango Gurme, damak tadına önem verenlerin mutlaka uğraması gereken bir adres

Bu keyifli lezzet durağı web sitesinde şöyle tanıtılıyor:



“Sağlıklı, doğal ve lezzetli ürün anlayışımızla, yöresel lezzetlerin en zengin çeşitliliğini tamamen katkısız bir şekilde sizlerle buluşturuyoruz. Ürünlerimiz; deneyimli personelimiz tarafından gurme bir anlayışla hazırlanıyor, güveninize layık bir biçimde sizlerin hizmetine sunuluyor. Paylaştığımız lezzetlerin her birinde insan sağlığını, damak tadını ve memnuniyetini öncü tutuyoruz.



Mango Gurme‘de ister kafe & kahvaltı bölümümüzde günün her saati tadını çıkarabileceğiniz birbirinden leziz kahvaltı çeşitlerimizle unutulmaz bir lezzet şöleni yaşayabilir, isterseniz de şarküteri & meze reyonumuzda sizlere özel organik ve taze ürünlerin tadına varabilirsiniz.“