Mare Karaköy

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Karaköy’de gözlenen değişimin Rıhtım’daki öncüsü Mare Karaköy, kaliteyi keyifli ve huzurlu bir ortamda İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde sizlere sunuyor.

Bir dönem Mare Nostrum olarak konuklarını ağırlayan mekan, yakın zaman önce yeni sahip ve işletmecileri ile Karaköy’ün en gözde adreslerinden biri olmayı hedeflemekte.



İş merkezlerine yakınlığı nedeniyle iş çıkışı yorgunluk atılabilecek ideal bir adres. Özellikle muhteşem manzarası yanında, Akdeniz mutfağı ağırlıklı seçkin ve zengin menüsü, birbirinden leziz mezeleri, kaliteli şaraplardan oluşan şarap kavı ile size ve sevdiklerinize doyumsuz bir Karaköy günü-gecesi sunuyor Mare Karaköy. Nezih ortamı, profesyonel servis anlayışı ile kendinizi ayrıcalıklı hissedeceğiniz mekanda, dostlarınızla samimi buluşmalar yaşayabilir, eşi az bulunur bir manzaraya karşı romantik yemekler yiyip içebilirsiniz.