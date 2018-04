Marla Cafe

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kadıköy’ün en keyifli mekanlarından biri de Marla Cafe. Dünya mutfaklarından sevilen tatları misafirlerine başarılı bir şekilde sunuyor

Marla‘nın her biri alanında uzman olan ekibi, mekanı şu cümlelerle tanıtıyor:

“Marla, ikisi mimar, biri iç mimar, biri finans uzmanı ve aynı zamanda damak zevklerine güvenen 4 arkadaşın gittikleri her mekanda, keşke şu da olsaydı dedikleri bütün ‘şu’ ların toplamı fikrinden doğdu. Kendimizin keyifle vakit geçirebileceği bir mekan tasarlamak ve bunu diğer insanlarla paylaşma fikri, şefimiz Mehmet Usta’nın lezzetleriyle buluşunca artık hayata geçmek için bizi zorlamaya başladı.Bu fikri hayata geçirmenin zorluğunun farkındaydık fakat yeterince özen gösterirsek bu işin altından kalkabileceğimizi biliyorduk. Bu özenin gereği olarak bütün yiyecek ve içecekler tattığınız kıvama gelinceye kadar defalarca pek çok insan tarafından denendi, ta ki her birisi için işte bu! denilene kadar. Bütün dekorasyon kararlarında, masadaki tuzdan önünüze gelen tabağa ve sunulan yemeğe kadar bütün süreçler titizlikle düşünüldü, sıcak, samimi ve kusursuz sadelikte bir ambians oluşturmak için elimizden geleni yaptık. Umuyoruz ki başarılı olmuşuzdur ve bizim gerçekten keyifle vakit geçirdiğimiz Marla’da siz de iyi zaman geçirirsiniz.”