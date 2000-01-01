Masalsı bir mekan

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La Mademoiselle Florya; ambiyansı, mönüsü, hem dekorasyon hem de tekstil ürünleriyle keyif ve alışverişi bir arada sunuyor.

Tülay Öncel’in hayaliyle hayat bulan mekan, Florya’da bahçeli bir villanın kafe ve butiğe dönüşmüş hali. Bahçesi tam bir ev konforu sunuyor; salıncaklar, tazecik çiçekler, minderler... Yeşil ve pembenin ağırlıkta olduğu renklere ferforje bahçe mobilyaları eşlik ediyor. Fenerler, canlı çiçeklerle süslenen kafesler bahçeye masalsı bir mekan havası veriyor. İki katlı mekanın, ilk katı romantik mobilyalarla döşenmiş bir kafe. Kafenin mutfağının kahramanı, Ahmet Bey ve mağaza sahibi Tülay Hanım’ın yaptığı cheesecake’ler, muffin’ler ve zengin içecek mönüsü. Kafenin dekorasyonunda yeşil, pembe ve beyaza ağırlık verilmiş. Üstelik her köşeden farklı bir ayrıntı, güzellik karşınıza çıkıyor. Kafanızı nereye çevirirseniz çevirin zevkle inceleyeceğiniz bir objeyle karşılaşıyorsunuz. Ve iyi haber La Mademoiselle’in en büyük özelliği mekanda elinizin dokunduğu her şeyin satılık olması. Bitki çaylarının sunulduğu renkli tea pot’ları çıkarken eve götürebiliyorsunuz. Tazecik pişmiş kurabiye ya da tuzluların ikram edildiği ayaklı pasta stantlarını mutfak koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz. Huzurlu bir keyfin yanı sıra Nişantaşı’ndaki butikleri aratmayacak zenginlikte ürün çeşidine sahip La Mademoiselle. Kafe bölümünden ayrılıp üst kata çıktığınızda Cemile Gül’ün özenle işlenmiş çeyiz ve kaftan tasarımları, Amerikalı marka Sherry Hill’in abiyeleri, İtalyan Adele Fado ve Nina Aghen imzalı elbiseleri karşılıyor sizi. Tülay Hanım’ın Alaçatı’nın romantik havasından esinlenerek hayata geçirdiği mekan, romantik ve keyif dolu anlar yaşatıyor. Hem alışveriş hem keyif için geç olmadan keşfedin. Fincanlar ve pasta stantlarının fiyatları 20-500 lira arasında değişiyor. Kaftanlar 2000 ile 5000 lira arasında, gece elbiseleri ise 500-3000 lira arasındaki fiyatlarla satılıyor.



Adres: Şenlikköy Mah. Orman Sok. No:10/3 Florya-İstanbul

Tel: (0212) 574 01 34