Mehmet Erdem GARAJ İSTANBUL sahnesinde!

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Mehmet Erdem, 16 Mayıs günü Tuborg sponsorluğunda Garaj İstanbul’da sahne alacak.

Geçtiğimiz yıl albümü müzik marketlerdeki yerini almadan önce müzikseverlerle paylaştığı söz ve müziği sezen aksu imzalı “Hakim Bey” şarkısı ile bütün dikkatleri üzerine çeken ardından Sony Music etiketiyle “Herkes Aynı hayatta” albümünü yayımlayan Mehmet Erdem, albüm çıkışıyla birlikte "En İyi Erkek" ve "En İyi Çıkış" gibi pek çok ödül kazandı. Sanatçının kendi şarkılarının yanı sıra başka yorumculardan dinlediğimiz ama Mehmet Erdem yorumuyla bambaşka kimlik kazanan şarkılardan da oluşan repartuvarıyla geçecek müzik dolu muhteşem gecenin parçası olmak istiyorsanız yerlerinizi ayırtın.