Mehmet Erdem Jolly Joker'de

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26 Kasım’da ikinci solo albümü “Hiç Konuşmadan" müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan Mehmet Erdem albüm çıkışı öncesinde yeni şarkılarını ilk defa Jolly Joker İstanbul’da vereceği albüm lansman konseri ile müzikseverlerle paylaşacak.

Geçtiğimiz yıl Sony Music etiketiyle yayımladığı “Herkes Aynı Hayatta” albümüyle dinleyicilerle buluşan Mehmet Erdem, merakla beklenen yeni albümünün yayımlanmasından hemen önce sözü ve müziği Cihan Güçlü’ye ait olan “Acıyı Sevmek Olur Mu?” isimli çıkış şarkısını radyolar aracılığıyla paylaşmış ve kısa sürede büyük beğeni toplamıştı.

21 Kasım Perşembe akşamı Jolly Joker İstanbul sahnesinde yeni albümü “Hiç Konuşmadan”ın şarkılarıyla ilk kez sahneye çıkacak olan Mehmet Erdem, “Hakim Bey”, “Herkes Aynı Hayatta”, “Haydi Gel Gidelim” gibi ilk albümünün sevilen eserlerini de seslendirerek, kendisini dinlemeye gelenlere keyifli saatler yaşatacak.



