Merdiven Cafe Restaurant

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Üsküdar Küçük Çamlıca’da yakın zaman önce açılan Merdiven Cafe Restaurant, ağırlıklı olarak dünya mutfaklarından sevilen lezzetleri ve keyifli, nezih ortamıyla Anadolu yakasının uğrak mekanlarından biri olmaya aday.

Merdiven daha girişte stili ile dikkat çeken bir mekan. Steak lezzetleri başta olmak üzere dünya mutfağından yemek ve tatlılar, yöresel tatlar, geleneksel Türk mutfağı çeşitleri ile zengin menüye sahip. Kahvaltı ve brunch seçenekleri de bu menüyü tamamlıyor. Yemek haricinde sinema ve nargile keyfi de Merdiven‘e özel seçenekler.



Merdiven’i farklı kılan en önemli özelliklerden biri, bahçe kısmında yazlık sinema konsepti uygulanması. Mekanda tematik günlerde, film seçeneğine göre süsleme ve düzenlemeler de yapılıyor. Örneğin eski Türk filmlerinin gösterileceği günlerde pamuk şekerci, mısırcı, kestaneci ve macuncu gibi farklı karakterlerle gösterimdeki film destekleniyor. Sinema günlerinde hem Merdiven’deki baş döndüren lezzetleri tadabilir, hem de sevdiklerinizle unutulmayacak filmlerin keyfini sürebilirsiniz. Merdiven‘in özel yemekleri arasında Pepper Steak, Izgara Somon, Baharatlı Bonfile, Dana Shnitzel, Seçmeli Soslu Bonfile ve Antrikot, Ballı Mahmudiye, Pizza Fungi, California Steak Sandviç Merdiven’de denemesi özellikle tavsiye edilmekte. Merdiven’de öğle yemeklerinde zamanla yarışanlar için de lezzetli seçenekler mevcut. “Acelem Var Tabağı”, “Aceleci ve Tatlı” gibi farklı lezzetler ile konuklarını ağırlayan Merdiven, dünya mutfağından alternatiflere ek olarak misafirlerine geleneksel Türk mutfağının en leziz yemeklerini de sunuyor. Merdiven, kahve ve çaylarla birlikte, yanında tercih edebileceğiniz Burger ve Wrapler, soğuk ve sıcak sandviçler, taze salatalar, tost çeşitleri, tiramisu, profiterol ile iş çıkışı buluşmalarına tat katarken, gün içinde yoğun çalışma temposundan uzaklaşıp dinlenmek için de harika bir tercih. Tarifi bir sır gibi gizlenen Padişah tatlısı Helva Hakani, Magnolya, Trileçe ve Churros ise Merdiven’in en favori tatlısı.



Taze mevsim meyveleri ile yapılan detoks kokteylleri ise günün yorgunluğunu atmak için ideal. Misafirlerini şımartmak için her detayı gözden geçirildiği Merdiven’de soğuk kahveler ve meyve kokteylleri özel tasarım bardaklarla ikram ediliyor.