Mert Fırat ve Didem Balçın'dan yeni sanat mekanı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sanatmahal, Bursa'da kapılarını açıyor.

Tiyatro, sinema, konser, mesleki atölye çalışmaları ve söyleşilerle bir kitabevine de ev sahipliği yapacak olan SanatMahal, Bursa’da sanatseverlere kapılarını açıyor. Ünlü oyuncular Mert Fırat, Didem Balçın, Volkan Yosunlu ile yönetmen İlksen Başarır başta olmak üzere, kültür-sanat sektöründen genç ve dinamik bir ekibin öncülüğünde hayata geçirilen SanatMahal, Sumru Yavrucuk’un yönetip oynadığı “Shirley” oyunu ile izleyicilerle buluşacak.

Bursa’nın Nilüfer İlçesinde, Uludağ Üniversitesi kampüsüne çok yakın bir mevkideki Çağdaş Eğitim kooperatifi yerleşkesinde bulunan SanatMahal, öncelikli olarak ülke içinde ve dışında üretimde bulunan olabildiğince çok sayıdaki tiyatro grubunun, dans ve performans ekiplerinin sanatsal çalışmalarının Bursa seyircisiyle buluşmasını sağlayarak Bursa’daki kültür-sanat hayatının yeni merkezi olmayı hedefliyor.

SanatMahal içinde oluşturulan kitabevi ise her yaştan okuyucu için; sanat, edebiyat, araştırma, felsefe, bilimsel yayınlar, tarih, psikoloji, iletişim, ekonomi alanlarında dünya yazarlarının kitaplarının okurlarla buluşma mahali olarak tasarlanmış.





