Meyhane kültürünü doyasıya yaşamak isteyenlere...

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O Maestros Rum Meyhanesi, Roma İmparatorluğu’ndan, Osmanlıya, Yunanistan’dan Türkiye’ye kadar uzanan meyhane kültürünü Arnavutköy’e taşıyor

İyi bir meyhane aynı zamanda iyi bir mezeci de olmak zorunda. O Maestros’da kullanılan malzemelerin çoğu Yunanistan’da üretilen yerel ürünlerden oluşuyor ve abartısız, nezaket dolu mükemmel bir servis eşliğinde misafirlere ikram ediliyor.

O Maestros, meze konusunda uzman, gerçek bir Rum meyhanesi. Arnavutköy’de, yer alan mekan konuklarını oldukça samimi ve aynı zamanda şık olan mekanında ağırlıyor. Menünün yıldızı çeşit çeşit mezeler. Beyaz tarama, Maria’nın Rus salatası, yengeç bacağı salatası, Torik lakerda, füme uskumru, yılan balığı ve deniz pastırması. O Maestros tüm mezelerini taptaze ürünlerle kendi mutfağında hazırlıyor. Masalara gelen tüm tatlar mekanın spesiyallerinden ve orijinal Rum mezelerinden oluşuyor. Kalamar tava, ızgara ve dolma, Horiatiki, Sahanaki, ahtapot ızgara, midye pilavı, patlıcan ezmesi ve Chios fava ile mekan misafirlerine hiçbir yerde tatma fırsatı bulamayacakları lezzetler sunuyor. Maestros’ta sadece klasik alternatifler yer almıyor. Yunanistan’a özgü pek çok alkollü ve alkolsüz içecek de yemeklere eşlik ediyor. Mekanın keyifli anları yemekten sonra da devam ediyor. Yunan müziği, konukları kimi zaman oldukları yerde kimi zaman restoranın içinde hareketlendiriyor, keyiflendiriyor. O Maestros‘ta geceler uzuyor. Sohbet, dans, lezzet iç içe geçiyor ve gerçek bir Rum Meyhanesi deneyimine dönüşüyor. Yunanistan’a gitmeden, taverna keyfi yaşamak, gerçek Ege mutfağının özel mezelerini keşfetmek için O Maestros sizleri Arnavutköy’e bekliyor.