Bella Sombra Hotel Türkbükü, modern meyhane konseptiyle konuklarını karşılıyor.

Şebnem Ercantürk ve Murat Özalp’in hazırladığı modern meyhane konseptine kahkahası bol sohbetler ve canlı müzik performansları eşlik ediyor. Zeytinyağlı Enginar Dolması, Antep Fıstıklı Mutabbal, Çerkez Pate, Deniz Mahsulleri Kumpir, Taş Fırında Taze Baharatlı Levrek, Mısır Gevrekli Çıtır Kalamar, Namos Tempura, Çiğ Köfte Sushi gibi lezzetler Bella Sombra’nın yeni menüsünün fark yaratan lezzetleri arasında. Elder Flower Spritz, Bella Sombra Martini, Sunset Margarita, Bella Tai gibi kokteyller ise Bodrum gecelerine keyifle kadeh kaldırmak isteyenleri bekliyor.







DUMANI TÜTENLER

Klasikler güzeldir ama yenilere şans vermek gerek değil mi?



1. Brightside Coffee

Bağdat Caddesi’nin en yenisi Brightside Coffee, kahve çeşitleriyle yeni favorimiz olmaya aday. Şaşkınbakkal’da açılan Brightside Coffee’nin klasik lezzetleri arasında kuruvasanlar, sandviçler ve soğuk içecekler de var.

Tel: (0532) 373 92 70



2. Bibuçuk

Anadolu yakasının sevilen mekanı Bibuçuk Suadiye, Caddebostan ve Ataşehir’den sonra şimdi de Kadıköy’de müdavimleriyle buluşacak. Tıka Basa ve Pom Tapas’ı hala denemediniz mi?

Tel: (0216) 330 66 00



3. The Doctor Steakhouse

Etoburların yeni mekanı olmaya aday The Doctor Steakhouse Etiler’de açıldı. Servis elemanlarının doktor ve hemşire kıyafetleriyle arz-ı endam etmesi de hayli ilginç.

Tel: (0212) 263 72 63



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Le Pain Quotidien linki için TIKLAYINIZ