Türkiye'nin efsane grubu MFÖ, 7 Aralık'ta Ülker Sports Arena’da!





Unutulmaz şarkılarıyla özel bir hayran kitlesine sahip MFÖ, kısa bir molanın ardından 7 Aralık Cumartesi gecesi, BKM organizasyonu ile Ülker Sports Arena’da İstanbullu müzikseverlerle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un Yalnızlık Ömür Boyu, Ele Güne Karşı, Güllerin İçinden, Benim Hala Umudum Var, Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da, Sarı Laleler, Hep Yaşın 19 gibi tüm zamanlara damgasını vurmuş en sevilen şarkılarından oluşacak repertuar ile MFÖ hayranları 7 Aralık'ta Ülker Sports Arena’da grupla yeniden bir arada olacak.Konserlerinde 3 ayrı jenerasyonu bir araya getiren MFÖ grubunun bu özel performansını kaçırmamak için biletler Biletix’de!