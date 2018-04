Midye dolmanın en iyi adresleri

Midye dolma seviyorsanız, İstanbul Life dergisinin adres önerilerine göz atın!

Rumeli Hisarı İskele Restaurant

Boğaz’ın klasik balıkçılarından Rumelihisarı İskele Restaurant’da birçok soğuk meze bizden geçer not alır. Bunlar içinde tabii ki midye dolma da yer alıyor. Tane şeklinde servis ediliyor.

Yahya Kemal Cad. No: 1 Rumeli Hisarı Sarıyer

Tel: 0212 263 29 97



Eleos Yeşilköy

En keyifli balıkçılardan birisi de hiç kuşkusuz Eleos Yeşilköy. Meze konusunda bir cennet olan mekanda bir sürü farklı lezzeti deneme fırsatı bulacaksınız. En iyilerden birisi de midye dolma.

Yeşilköy Mah. Yeşilbahçe Sok. No: 9 Bakırköy

Tel: 0212 663 39 11



Şampiyon Kokoreç

Şampiyon her ne kadar kokoreciyle ün yapsa da midye dolması için de buraya gelen çok insan var. Tane olarak almak isterseniz 90 kuruş ödemeniz gerekiyor. Tabii ki daha çok porsiyon olarak tercih ediliyor.

Zühtüpaşa Mah. Kadıköy

Tel: 0216 330 29 50



Misina Balık

Anadolu yakasının en iyi balıkçılarından Misina’nın mönüsü cennet gibi. Meze ve ara sıcak konusunda birçok alternatif sunuyorlar. Tane şeklinde servis yapmayı tercih ediyorlar. Ayrıca midye seçimi konusunda son derece titizler.

Fenerbahçe Mah. Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. No: 36

Tel: 0216 550 02 58



By Şükrü

Büyükada klasiklerinden By Şükrü de en tatmin edici adreslerden birisi. Buz gibi bira eşliğinde midye dolma tadabilirsiniz.

Gülistan Cad. Büyükada

Tel: 0216 382 12 45