Midye dolma seviyorsanız, İstanbul Life dergisinin adres önerilerine göz atın!
Rumeli Hisarı İskele Restaurant
Boğaz’ın klasik balıkçılarından Rumelihisarı İskele Restaurant’da birçok soğuk meze bizden geçer not alır. Bunlar içinde tabii ki midye dolma da yer alıyor. Tane şeklinde servis ediliyor.
Yahya Kemal Cad. No: 1 Rumeli Hisarı Sarıyer
Tel: 0212 263 29 97
Eleos Yeşilköy
En keyifli balıkçılardan birisi de hiç kuşkusuz Eleos Yeşilköy. Meze konusunda bir cennet olan mekanda bir sürü farklı lezzeti deneme fırsatı bulacaksınız. En iyilerden birisi de midye dolma.
Yeşilköy Mah. Yeşilbahçe Sok. No: 9 Bakırköy
Tel: 0212 663 39 11
Şampiyon Kokoreç
Şampiyon her ne kadar kokoreciyle ün yapsa da midye dolması için de buraya gelen çok insan var. Tane olarak almak isterseniz 90 kuruş ödemeniz gerekiyor. Tabii ki daha çok porsiyon olarak tercih ediliyor.
Zühtüpaşa Mah. Kadıköy
Tel: 0216 330 29 50
Misina Balık Anadolu yakasının en iyi balıkçılarından Misina’nın mönüsü cennet gibi. Meze ve ara sıcak konusunda birçok alternatif sunuyorlar. Tane şeklinde servis yapmayı tercih ediyorlar. Ayrıca midye seçimi konusunda son derece titizler.
Fenerbahçe Mah. Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. No: 36
Tel: 0216 550 02 58
By Şükrü Büyükada klasiklerinden By Şükrü de en tatmin edici adreslerden birisi. Buz gibi bira eşliğinde midye dolma tadabilirsiniz.
Gülistan Cad. Büyükada
Tel: 0216 382 12 45