Miniklere oyuncak, ailelere indirim

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Rumi Etli Ekmek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda minikleri ve ailelerini unutmuyor.

23 Nisan'da Rumi şubelerinde minikleri sürpriz oyuncaklar, aileleri %20 indirim bekliyor. Geleneksel pidecilik anlayışına lezzet ve sağlık açısından farklılık getiren Rumi, özellikle son yıllarda çocukların karşı karşıya kaldığı obeziteye karşı sebze ağırlıklı ve kepek oranı yükseltilmiş, tamamen katkısız un karışımından pideler ve farklı menüler hazırlayarak çocukların daha sağlıklı beslenmelerine destek veriyor.

