Mirkelam lansman konserinde dinleyicileriyle buluşuyor!

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"Denizin Arka Yüzü" gün yüzüne çıkıyor!

Geçtiğimiz ay Sony Music etiketiyle yayımladığı “Denizin Arka Yüzü” albümüyle müzikseverlerden ve eleştirmenlerden tam not alan, tarzıyla Türk pop müziğinde bir çığır açan Mirkelam, yeni albümünde yer alan şarkıları ilk defa 28 Eylül’de Ghetto’da vereceği albüm lansman konserinde dinleyicileriyle canlı canlı buluşturuyor. Kendine has yorumu ve sözleriyle Türk pop müziğinde çok farklı bir yer edinmiş olan Mirkelam; 3 senelik birikimini, yaşadıklarını ve biraz da kendini anlattığı altıncı stüdyo albümü “Denizin Arka Yüzü”nde, sözü ve müziği kendisine ait 10 yeni şarkıya yer verdi.