Mocca Cafe Restaurant

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Kadıköy Koşuyolu’nda dünya mutfaklarından sevilen tatları sunan menüsüyle dikkat çeken bir adres Mocca. Ferah iç ve dış mekanı, deneyimli ekibi ile Kadıköy’de farklı bir ortam arayanlar için ideal bir seçenek

Mekanın kahvaltı, atıştırmalık, tost-sandviç-burger çeşitleriyle başlayan menüsü, Meksika mutfağı lezzetleri, İtalyan makarnaları, bonfile-steak ve ızgara et-tavuk seçenekleriyle devam ediyor. Bu özelliği ile Mocca‘da damak tadınıza seslenen birçok lezzeti bulabilmeniz mümkün. Ayrıca, çocuk menüsüyle de çocuklar da unutulmamış. Her biri ustalıkla hazırlanan bu lezzetlere nefis tatlılar ve kahve keyfi de eşlik ediyor.



100 kişilik kapalı, 120 kişilik bahçe ve 60 kişilik teras alanı olmak üzere 280 kişi kapasiteli Mocca, kalabalık organizasyonlar, özel kutlamalar, okul, iş yemekleri ya da yemekli toplantılar için oldukça uygun bir ortama sahip.