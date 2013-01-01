Moda Zeytin Cafe

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Kadıköy Moda’da özellikle ferah bahçesiyle ilgi çeken Zeytin Cafe, keyifli hafta sonu kahvaltılarının ve arkadaş buluşmalarının yeni adresi

Kadıköy’ün en nezih semtlerinde Moda’da Kasım 2013′de açılan mekan, nitelikli bir cafeden istenen tüm beklentileri karşılıyor. Sade ve oldukça estetik ahşap ağırlıklı dekorasyonu mekana büyük bir sıcaklık katıyor.



Menüsünde daha çok kahvaltı-brunch seçenekleri (Köy kahvaltısı, gözleme, tost, sandviç, pasta, börek çeşitleri) yer alan Zeytin Cafe‘de, zengin sıcak-soğuk içecek çeşitleri de menü lezzetlerine eşlik ediyor.



Köy kahvaltısında hepsi taze ve doğal reçel, peynir, zeytin, bal, tereyağı seçenekleri mevcut. Bahçe bölümü uygun havalarda sevdiklerinizle keyifli bir kahvaltı yapmak için ideal bir ortama sahip.