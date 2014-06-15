Mövenpick Hotel Istanbul'da Babalar Günü Barbeküsü!

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Dünyanın en iyi babasıyla barbekü keyfi babalara %50 indirimli

Mövenpick Hotel Istanbul 15 Haziran 2014, Pazar günü, babasına unutulmaz bir gün yaşatmak isteyenler için canlı piyano müziği eşliğinde muhteşem bir Babalar Günü barbeküsü düzenliyor. 12.00-15.00 saatleri arasında AzzuR Restaurant’ta düzenlenecek olan Babalar Günü barbeküsünde; İtalyan Başaşçı Giovanni Terracciano ve ekibi tarafından taze baharatlar ve soslarla marine edilerek hazırlanan ızgara çeşitlerini, Türk mezelerini ve taze salataları deneyebilirsiniz. Akdeniz usulü barbekü büfesinde leziz yemeklerin yanı sıra baştan çıkarıcı tatlılar ve dünyaca ünlü Mövenpick dondurmaları da bulunuyor. Yetişkinler enfes barbekünün tadını çıkarırken çocuklar da da onlar için özel olarak hazırlanan oyun alanında palyaço gösterisiyle eğlenceli bir gün geçirecekler. Bu özel günde tüm babalara barbekü büfesinde %50 indirim uygulanacak. Kişi başı KDV dahil 78 TL olan Babalar Günü barbeküsü 0-6 yaş arası çocuklara ücretsiz, 7-12 yaş arası çocuklar için de %50 indirimli olarak gerçekleşecek.