Mucha Restoran

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Nisan 2014'te Beyoğlu Cihangir’de konuklarını ağırlamaya başlayan Mucha Restoran, manzarasından menüsüne seçkin ortamlar arayanlar için vazgeçilmez adreslerden biri olmaya aday

Mucha Restoran, Akdeniz mutfağı ağırlıklı menüsü dışında, zengin kahvaltı çeşitleriyle de özellikle haftasonu kahvaltıları için oldukça ideal bir mekan.



Deniz ürünlerinden, tatlılara herşey özenle hazırlanmakta. Cihangir’in özel ambiansına yakışan bu güzel mekanın Boğaz manzarası da doyumsuz. Yaklaşık 45 kişilik kapasitesi ile özel kutlama ve partiler için de uygun bir ortama sahip.



Cuma ve Cumartesi akşamları seçkin müzisyen ve yorumcuların renk kattığı jazz ağırlıklı canlı müzik programlarına, nitelikli şaraplarla dolu kadehler eşlik ediyor. Mucha, tüm bu özellikleri ile ayrıcalıklı bir İstanbul akşamı ve keyfi yaşamak isteyenler için mutlaka uğranılması gereken mekanlardan.