Mütevazi iftar sofraları

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Simit Sarayları'nda 15.90 liraya iftar mönüsü almak mümkün. Köfteci Ramiz'de ise 24.50 liraya...

Simit Sarayları

Yurt dışı ve Türkiye’nin neredeyse dört bir yanında şubeleri bulunan Simit Sarayı’nda Ramazan süresince konseptine uygun olarak geliştirdiği iftar menüleri seçenekleri sunuyor. Mutfaklı Simit Sarayları’nda hurma, çorba, ızgara köfte, salata, güllaç, meşrubat ve çaydan oluşan iftar mönüsü 23.90 TL; hurma, çorba, simit burger, güllaç, meşrubat ve çaydan oluşan bir diğer mönü 15.90 TL, hurma, çorba, mantı, güllaç ve içeceklerin sunulduğu üçüncü mönünün fiyatı ise 15.90 TL olarak belirlenmiş. Standart Simit Saraylarında ise hurma, çorba ve meşrubatların yanı sıra pide çeşitlerinden oluşan mönü fiyatları 19.90-23.90 TL arasında değişiyor.



Köfteci Ramiz

85 yıl önce Akhisar’da açılan, bugün Türkiye’nin 27 farklı kentindeki 136 şubesiyle yerli bir hızlı yemek zincirine dönüşen Köfteci Ramiz, Ramazan’a özel farklı beklentilere yönelik mönüler hazırlamış. Sağlıklı, hafif ve lezzetli bir iftar sofrası isteyenler için Mavi 24.50 TL, Yeşil 32.50 ve Altın 39.50 TL olmak üzere 3 farklı menü seçeneği sunuluyor.



Radisson Blu Tuzla

Tuzla Radisson Blu Hotel Turca Restaurant’ta Ramazan boyunca Türk mutfağının geleneksel ve yöresel lezzetleri set menü seçenekleri ile sunuluyor. Fasıl programı eşliğindeki yemekleri Turca Restaurant’ın baş aşçısı Ömer Esen ve ekibi hazırlıyor. Pay-i Taht, Hünkar, Turca ve Terkib-i Çeşniye başlıklı iftar menülerinde piliç külbastı, hünkar beğendi, ıspanaklı piliç göğüs, kaşarlı köfte gibi ana yemek seçeneklerinin yanı sıra cevizli güllaç, fırın sütlaç, saray usulü Türk tatlıları yer alıyor. Osmanlı şerbetleri, demleme çay, Türk kahvesi ve meşrubatların da servis edileceği menülerin kişi başı fiyatı 49, 59 ve 69 TL.