Cafe Wien, küçük dokunuşlarla yenilediği dekorasyonuyla misafirlerini bekliyor.

Viyana’nın en önemli değerlerinden biri de Viyana Cafe kültürü... Cafe Wien bu kültürü 27 yıldır Nişantaşı'nda yaşatıyor. Yalnız Viyana'ya özel lezzetleriyle değil; duvarlarında sergilenen Viyanalı ünlü ressam Klimt'in reprodüksiyonlarıyla, ünlü Viyana vals balolarını canlandıran resimlerle, valsin kralı olarak bilinen Johann Strauss'un seçkin besteleriyle de sizi Avrupa'nın kalbine götürüyor.







Öğle ve akşam yemeklerinde Avusturya mutfağına özgü Schnitzel, Bratwurst, Macar Gulaş beraberinde çok çeşitli ithal biralar ve seçkin yerli şarap çeşitleri sunan Cafe Wien, 1989 sonbaharında, Teşvikiye Atiye sokakta, küçük bir konakta açıldı. Atiye Sokak'tan sonra, Teşvikiye ve Nişantaşı’nın simgelerinden biri olan Reasürans Pasajı'na taşındı.

