Nobu Restaurant

Japon mutfağının dünyaca meşhur restoran zinciri Nobu, Türkiye’deki temsilcisini Bodrum Yalıkavak Palmarina’da açtı.

New York, Londra, Moskova, Tokyo, Miami, Malibu, Milano, Monte Carlo, Las Vegas, Cape Town, Dubai gibi dünyanın en ünlü başkent, ekonomi merkezi ve turizm-tatil kentlerinde yaklaşık 30 şubesiyle seçkin misafirlere lezzet sunan Nobu, gerçek anlamda bir Japon lezzet markası. Bu anlamda Japon endüstrisinin ünlü otomobil, elektronik markaları gibi gastronomideki markasına da Nobu denilebilir. Japon mutfağını sadece sushi ile tanıyanlar, Nobu ile tanışınca zengin lezzetlerle karşılacak.



Nobu Matsuhisa’nın mutfağında ve sunumlarında kurduğu yüksek standartlar ve titizliği dünyaca biliniyor. Matsuhisa’nın üne kavuşturduğu Black Cod Miso (Morina Balığı, Yuzu Miso Sos ile), New Style Salmon (Somon balığı, New Style Sashimi), Rock Shrimp (Mini Kardes Tempura, Mayones Sos veya Tereyağlı Ponzu Sos ile), White Fish Tiradito (Deniz Levreği, Tiradito), Yellowtail Jalapeno (Akya Balığı Sashimi Jalapeno Biberli) ve Sashimi Salad (Karışık Sashimi Salatası, Matsuhisa Soslu) Nobu Bodrum’da şefin tavsiyeleri arasında yer alıyor.



Yemeklerin lezzeti ve sunumu kadar, Palmarina Bodrum’un ‘Old City’ ya da ‘Eğlence Adası’ olarak da bilinen burun kısmının denize manzarasına hakim, etkileyici atmosferi de restorana apayrı bir cazibe katmakta.