Nopa Restaurant

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Nişantaşı’nın en gözde noktalarından Atiye Sokak’ta lezzet sunan Nopa Restaurant, yemyeşil bahçesi ve seçkin menüsüyle İstanbul’un en popüler restoranlarından biri olmaya aday

Menüsünde ağırlıklı olarak steak ve grill lezzetleri bulunan Nopa, farklılık arayanların beklentilerini en güzel şekilde karşılayabilen bir mekan.



Yakın zaman önce açılan ve işletmesi House Cafe grubu, tasarımı ise Autoban Mimarlık tarafından üstlenen Nopa‘nın menüsünde burrata, biftek tartar, ızgara ahtapot, yengeç kek, dana carpaccio, ızgara kalamar, pancar-votka somon gravlax, trüf yağlı peynirli makarna, soğan ve balık çorbası, marine ve kuru dinlendirilmiş etler, özel soslar eşliğinde T-bone steak ya da antrikot, dana kaburga ve kuzu kol gibi uzun süre pişirilen ızgara lezzetler mevcut.



Tüm ızgaralar meşe odun ateşinde pişiriliyor. Deniz ürünleri olarak dil balığı, deniz levreği, jumbo karides, makarnalardan dana yanak pappardelle ve ıstakoz ravioli öne çıkıyor. Tatlı spesiyalleri arasında ananas carpaccio ve kireçte pişmiş çıtır kabak özellikle öneriliyor.