“Balık olmadan asla” diyenler için 3 balık restoranı önerimiz var.

1. Suadiye Balık

Suadiye Takanik Balık adını kısa süre önce Suadiye Balık olarak değiştirdi ama aynı güler yüzlü garsonlar yine orada. Bembeyaz örtülerle ortam daha bir şık. Üstelik balığın sıkı dostu rakı ve şarap seçenekleri de mönüye eklenmiş. Tel: (0216) 361 52 00



2. Bebek Balıkçı

Tam bir klasik. Balık yemek için denizin kucağında olmaktan daha güzeli olabilir mi? Melisa soslu patlıcan salatası, Şevketi bostan kökü ve kalamar tava olmadan olmaz tabii. Tel: (0212) 263 34 47

3. Cibalikapı Balıkçısı

Haliç Kendinizi eski Türk filmlerinden birinin setine girmiş gibi hissetmeniz an meselesi. Eski meyhane kültürünü hala yaşatan balıkçı resmen taş plak nostaljisi yaşatıyor. Tel: (0212) 533 28 46