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Page Cafe&Gallery

Moda, son dönemde Karaköy ve Cihangir kadar popüler oldu.
Anadolu yakasının bu güzel semtinin çok cici mekanlarından biri de Page Cafe&Gallery. Kahve eşliğinde huzur içinde kitabınızı da okuyabilirsiniz.

Tel: (0216) 550 11 24
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