Page Cafe&Gallery

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Moda, son dönemde Karaköy ve Cihangir kadar popüler oldu.

Anadolu yakasının bu güzel semtinin çok cici mekanlarından biri de Page Cafe&Gallery. Kahve eşliğinde huzur içinde kitabınızı da okuyabilirsiniz.



Tel: (0216) 550 11 24