Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel’de yer alan 212 Restaurant, Eylül ayında patlıcanı farklı yorumlarla denemek isteyenleri bekliyor.

212 Restaurant Eylül ayını ve sonbaharın gelişini mevsimin sağlıklı lezzeti patlıcan ile kutlamaya hazırlanıyor. Patlıcanın en güzel renge ve tada kavuştuğu bu ayda patlıcan ile hazırlanan başlangıçtan tatlıya birçok lezzet ödüllü şef Arif Madakbaş önderliğinde misafirlerle buluşuyor.

Amuse bouche ile başlayan lezzet şöleninin başlangıcında “Patlıcanlı Bruscetta” yer alırken, ara sıcak olarak servis edilen “İmam Bayıldı, Babaganuş, Patlıcan Bastı” farklı sunumlarla misafirlerin beğenisine sunuluyor. Menünün ana yemeği “Marine Patlıcan, Patlıcanlı Gnocchi, Dana Lokumları” ise misafirlerin damaklarında farklı bir tat bırakıyor. Geceyi tatlı bir sonla taçlandırmak için hazırlanan “Patlıcanlı Cheesecake” misafirlere farklı bir tatlı deneyimi yaşatıyor.

